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استمرار انخفاض الحرارة.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:00 ص
استمرار انخفاض الحرارة.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى:
 

- الأربعاء 12 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 21.
 
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20.
 
جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23.
 
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18.
 
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22.
 
 

- الخميس 13 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 22.
 
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21.
 
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 24.
 
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18.
 
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى  22.
 
 

- الجمعة 14 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21.
 
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20.
 
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22.
 
شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17.
 
جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 21.
 
 

- السبت 15 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 22.
 
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21.
 
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 22.
 
شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 18.
 
جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 21.
 

- الأحد 16 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 22.
 
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21.
 
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 22.
 
شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 18.
 
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 22.

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