قبل حالة عدم الاستقرار.. تفاصيل فرص الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

كتب: محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة خلال ال 48 ساعة المقبلة قبل بداية حالة عدم الاستقرار المتوقعة السبت المقبل.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة خلال ال 48 ساعة المقبلة ، كما يلى :

- الأربعاء 12 أكتوبر:

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

- الخميس 13 أكتوبر:

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.