إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى دائرى الجيزة

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى وصلة الطريق الدائرى اتجاه المنيب بنطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين الى المستشفى ورفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين أعلى وصلة الطريق الدائرى إتجاه المنيب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الأمنية بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب السرعة الزائدة، نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.