اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 02:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إزالة 64 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بأطفيح ومنشأة القناطر.. فيديو وصور

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:18 م
إزالة 64 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بأطفيح ومنشأة القناطر.. فيديو وصور حملة لإزالة التعديات بمدن الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمراكز ومدن أطفيح ومنشأة القناطر؛ لاسترداد الأراضى المتعدى عليها، وذلك ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات ساهمت فى استرداد 3780 م2 أراضى أملاك دولة متعدى عليها بمراكز أطفيح ومنشأة القناطر خلال حملات تم تنفيذها على مدار يومين.

 

وأشار محافظ الجيزة، أن الحملات تضمنت إزالة 64 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة بقرى (وردان، أبوغالب، بنى سلامة) واسترداد مساحة 3190 م2 مع تسليم الاراضى لجهات الولاية إلى جانب إزالة 13 حالة بإجمالى مساحة 48 فدانا لتعديات على أراضى الرى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفين. 

 

وأشار محافظ الجيزة، أن مركز ومدينة أطفيح أزال 7 حالات تعد على أملاك الدولة بكفر قنديل واسترداد إجمالى مساحة 575 م2، فى إطار حملات تحقيق الانضباط وردع المخالفين التى تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية. 

 

وفى نفس الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود حى الهرم من خلال قطاع هضبة الأهرام فى تنفيذ إزالة فورية لعدد عشر غرف داخل جراجات بعقارات بمنطقه د بهضبة الأهرام لمنع التعدى على الجراجات وتحويلها إلى محال تجارية. 

 

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزاله التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات، مشيرًا أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

 
إزالة التعديات بمدن الجيزة
إزالة التعديات بمدن الجيزة

حملة لإزالة التعديات بالجيزة
حملة لإزالة التعديات بالجيزة

إزالة التعديات على املاك الدولة بالجيزة
إزالة التعديات على املاك الدولة بالجيزة
 

تعديات

إشغالات

ازالة الاشغالات

حملة إشغالات

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية يوجه بإزالة تعديات بالمنصورة حفاظا على المظهر الحضارى للمدينة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:05 م

"مياه الإسكندرية" تشن حملات لإزالة التعديات على شبكة المياه فى منطقة النزهة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:15 ص

حملات لإزالة التعديات والبناء المخالف بمراكز ومدن الشرقية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:05 ص

إزالة تعديات وبروز المحال والأكشاك المخالفة لبدء رصف طريق ترسا بأبو النمرس

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:01 م

إزالة 52 حالة "ضمن الموجة الـــ 20 لإزالة التعديات ببنى سويف

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:42 م

إزالة تعديات ومنشآت مخالفة بحملة مكبرة بالطريق البطىء لمحور 26 يوليو.. فيديو

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:05 ص

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات تنفيذ أعمال الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:49 م

مرافق الجيزة تشن حملة لإزالة التعديات والإشغالات من الشوارع والميادين

الأحد، 09 أكتوبر 2022 03:08 م

تنفيذ 348 قرار إزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة بالإسكندرية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:54 م

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية في الشرقية وأسيوط

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:35 م

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات ببنى سويف

السبت، 08 أكتوبر 2022 08:00 ص

غدا.. انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات ببنى سويف

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 02:08 م

إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 1575 متر مربع بإسنا جنوب الأقصر.. صور

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 10:32 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة