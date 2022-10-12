أمراض تسبب أعراضاً شبيهة بالأنفلونزا.. منها التهاب السحايا

كتبت فاطمة خليل

يُعد التهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال والتعب وآلام الجسم بعضًا من علامات الأنفلونزا، لكن وجود هذه الأعراض لا يعنى بالضرورة أنك مصاب بالأنفلونزا، حيث يمكن أن تؤدى العديد من الأمراض الأخرى إلى أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا، بما فى ذلك فيروس كورونا، وفى هذا التقرير نتعرف على الأمراض التى تشبه أعراض الأنفلونزا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أمراض تسبب أعراضاً شبيهة بالأنفلونزا



نزلة البرد

نزلات البرد مرض فيروسى كان موجودًا قبل فترة طويلة من ظهور كورونا، تمامًا مثل الأنفلونزا، يمكن أن يؤدى إلى إرهاق الشخص، ويجعله يسعل، ويعطس، ويؤدى إلى الزكام، ويسبب التهاب الحلق المؤلم.

عادة ما تكون الأعراض أكثر اعتدالًا نسبيًا من الالتهابات الأخرى، وتحدث تدريجيًا.

التهاب الشعب الهوائية

التهاب الشعب الهوائية مرض يحدث عندما تلتهب أو تتورم القصبات الهوائية التي تحمل الهواء إلى رئتيك هذا يؤدي بعد ذلك إلى السعال المزعج مع المخاط والتهاب الحلق والخمول، وهناك نوعان من التهاب الشعب الهوائية يجب الانتباه لهما: التهاب الشعب الهوائية الحاد والتهاب الشعب الهوائية المزمن. في حين أن الأول أكثر شيوعًا والأعراض تستمر بضعة أيام فقط، فإن الأخير يكون أكثر حدة ويمكن أن يكون مستمرًا أو متكررًا.

الفيروس المخلوي التنفسي

قد يُظهر الفيروس المخلوي التنفسي أيضًا أعراضًا قد تخلط بينه وبين الأنفلونزا، فهو فيروس تنفسي شائع يسبب عادة أعراضًا خفيفة شبيهة بالزكام، يتعافى منها معظم الناس في غضون أسبوع أو أسبوعين ومع ذلك، يمكن أن يأخذ هذا المرض منعطفًا خطيرًا عندما يتعلق الأمر بالرضع وكبار السن.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن سيلان الأنف وانخفاض الشهية والسعال والعطس والحمى والصفير هي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا.

التهاب السحايا

التهاب السحايا هو حالة تسبب التهاب الأغشية التي تسمى السحايا التي تحمي الدماغ والنخاع الشوكي.

يمكن الخلط بين العلامات المبكرة للمرض والأنفلونزا، وتشمل بعض الأعراض الشائعة الصداع والحمى والتعب، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض لا يمكن أن يكون التهاب السحايا ناتجًا فقط عن عدوى بكتيرية أو فيروسية في السائل المحيط بالدماغ والحبل الشوكي، لكن يمكن أيضًا أن يحدث بسبب الإصابات والسرطان وبعض الأدوية وأنواع أخرى من العدوى.

الالتهاب الرئوى

يعتبر الالتهاب الرئوى أكثر أهمية بكثير من أمراض الجهاز التنفسى من الأنفلونزا، لكنه قد يسبب أعراضًا تبدو فى البداية وكأنها حالة أقل إثارة للقلق.

يحدث عندما تؤدى العدوى إلى التهاب الأكياس الهوائية فى إحدى الرئتين أو كلتيهما. يمكن أن تسبب عدوى الرئة أعراضًا مثل السعال والحمى والقشعريرة والتعب وصعوبة التنفس.