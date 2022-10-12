أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 1115 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية، حيث سجل الذهب 1115 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر على خلفية عودة الطلب على الذهب في السوق المصرى، في حين يواصل سعر الذهب عالميا الهبوط لمستويات 1667 دولار.

أسعار الذهب الآن:

سعر عيار 21 الآن 1115 جنيها.

سعر عيار 24 الآن 1274.2 جنيه.

سعر عيار 18 الآن 955.7 جنيه.

سعر عيار 14 الآن 745.4 جنيه.

الجنيه الذهب 8920 جنيها.

ويترقب السوق الإعلان عن تقرير الناتج الإجمالي المحلي والإنتاج الصناعي ببريطانيا، ثم تعلن تركيا عن مؤشر الإنتاج الصناعي، ويصدر في حدود منتصف اليوم تقرير منظمة أوبك، ويختتم اليوم بالإفصاح عن مؤشر المنتجين في أمريكا.

ومع حلول يوم الخميس 13/10/2022 ستقوم كلا من ألمانيا والسعودية وأمريكا تباعًا بالإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين، وتختم أمريكا اليوم بالإفصاح عن مؤشر إعانة طلبات البطالة.

وقد تشهد أسعار الذهب على مدار الساعات القادمة تغيرات كبيرة مع استمرار التداول على الذهب في مصر وإعادة فتح التداول على الذهب فى البورصات العالمية بعد توقف التداول أمس بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.

وتتجه الأعين إلى بريطانيا، فسوف نكون على موعد مع الإعلان عن مؤشرات معدلات البطالة، ثم اعلانغ مؤشرات الإنتاج الصناعي في إيطاليا، وذلك فى ظل تؤثر هذه الدول بالأحداث التي تمر فى أوروبا بسبب الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.