أخلاقنا الجميلة.. النظافة والاحترام أهم سلوكيات المغتربين وشركاء السكن.. إنفوجراف

العيش مع شريك في السكن، لظروف معينة مثل الاغتراب بسبب الدراسة أو للحصول على وظيفة مرموقة، قد يكون له مزاياه عديدة إيجابية، ولكنه يحتاج لأسلوب خاص في التعامل.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد بعض الآداب التي يجب الالتزام بها للتعايش من خلالها، عند مشاركة شخص السكن...

التواصل

يساعد على فهم جارك بشكل جيد مما يجعل العلاقة أقوى ويخلق رفيقا جيدا فى المنزل.



اخلاقنا الجميلة

النظافة

لا أحد يحب رفيق فى السكن مهمل وفوضوى، ولهذا يجب الحرص على النظافة، ويجب على كل شخص التعامل مع الفوضى التى يسببها بنفسه.

احترام المساحة المشتركة

معاملة الجميع بنفس الطريقة من الاحترام والود، رغم اختلاف وجهات النظر، وإذا ساد احترام الأشخاص المحيطين بك، سينعكس بطبيعة الحال معك.

عادات اللاوعى

بعض العادات يفعلها البعض دون انتباه، وقد يكون شىء غير هام ولكن قد يثير جنون الآخرين، مثل عدم غلق باب الثلاجة بشكل جيد أو العطس فى وجه محدثك فانتبه لها.