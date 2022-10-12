أخبار مصر.. الإسكان تتيح الأراضى السكنية الشاغرة للحجز من هيئة المجتمعات مباشرة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إعلان وزارة الإسكان عن إتاحة الأراضى السكنية الشاغرة للحجز الفورى من هيئة المجتمعات مباشرة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة لمنتصف الأسبوع والعظمى بالقاهرة تنخفض لـ26 درجة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء بالجمهورية حتى منتصف الأسبوع المقبل تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تبدأ بداية الأسبوع المقبل.

فيس بوك يحل مشكلة الفولورز.. ومارك يستعيد 119 مليون متابع

أصلحت شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك خطأ تقنيا عاني منه المستخدمين مساء أمس والذي ادي لحذف المتابعين من الحسابات الشخصية والصفحات علي المنصة.

المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي

اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الـ 44، المقرر انطلاقها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

الإسكان تتيح الأراضى السكنية الشاغرة للحجز الفورى من هيئة المجتمعات مباشرة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة (بجميع مستوياتها) بجميع المدن الجديدة، وذلك للحجز الفوري من خلال الهيئة.

وزير التعليم: المناهج الجديدة تعزز فرص وضع النشء على بداية الطريق للمستقبل

شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى فعاليات مؤتمر ركائز بدورته الثالثة تحت شعار "التعليم المستدام هو المستقبل"، والذى ينظمه مجلس الشارقة للتعليم فى الفترة من 12-13 أكتوبر الجاري.

تفاصيل إنشاء محور 26 يوليو الجديد.. يشمل 5 مراحل

حققت مشاريع الطرق فى مصر اختصارا كبيرا للمسافات وتوفير للوقت وتقليل نسب التلوث وعوادم السيارات، ومن بين المشاريع الهامة الجارى تنفيذها مشروع محور 26 يوليو الجديد، والذى يعمل على إنهاء أزمات الازدحام على محور 26 يوليو القديم، ويسهل الوصول لمدينتى 6 اكتوبر والشيخ زايد.

لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500.. عقوبة الفعل الفاضح بسيارة على الطرق

عاقب قانون المرور، جميع المخالفين لقواعد السير بالطرق بتوقيع العديد من الغرامات لمنع تكرار المخالفات التي تؤدي الي وقوع الحوادث المرورية ومنها :

الصحة: تقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدى بالمجان بالجمهورية

أكدت وزارة الصحة والسكان، إجراء 246 ألفًا و990 أشعة ماموجرام، منذ إطلاق المبادرة، إلى جانب سحب 21 ألفًا و42 عينة أورام لتحليلها، وتم تقديم العلاج «مجانا» للحالات التى تأكدت إصابتها بسرطان الثدى، وفقًا لأحدث بروتوكولات العلاج العالمية.

الصحة: تقديم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدى فى 3538 وحدة و102 مستشفى

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أورام الثدى تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، لافتًه إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.

الذكرى الـ 30 .. تفاصيل زلزال 92 على القاهرة وخسائره × 10 معلومات

تحل اليوم علينا الذكرى ال 30 على وقوع أحد أكبر الكوارث الطبيعية التى شهدتها مصر، وهو زلزال 1992 المدمر ، والذى كان سبب فى مصرع العشرات وتشرد بسببه المئات جراء الخسائر التى تسبب فيها ذلك الوقت، ويعد الزلزال الأكثر تأثيرا على القاهرة بعد زلزل عام 1847.

الرعاية الصحية تعلن نجاح إجراء أول حالة زراعة قوقعة فى الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح إجراء أول زراعة قوقعة في صعيد مصر، وذلك بمستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

حبس وغرامة من 100 لـ500 جنيه لمن يتعمد تعطيل المرور والقيادة بدون رخصة

عاقبت المادة ( 75) من قانون المرور مرتكب العديد من قواعد السير بالطرق وتصل للحبس مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

الأرصاد: أجواء خريفية وفرص أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء خريفية معتدلة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائلة للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد.

"روفة الصريحى" الشاب المفرج عنه بعفو رئاسى يوجه رسالة شكر للرئيس السيسى

أنا مبسوط وسعيد جدا، سعادة غير قادر على وصفها بمبادرة رئيس الجمهورية وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لإعطاء الشباب وأنا منهم من أصحاب الرأى، حياة جديدة ودمجهم فى المجتمع وطى صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة بهذه الكلمات تحدث عبد الرؤوف عبد السلام الصريحى لـ"اليوم السابع" الشهير بـ"روفة سلومة الصريحى" أحد الشباب المفرج عنهم بعفو رئاسى فى شهر يوليو الماضى.

الإسكان: بيع 170 ألف كراسة شروط ضمن إعلان "سكن لكل المصريين3"

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين3" شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ فتح باب الحجز، حيث تم بيع 170 ألف كراسة شروط حتى الآن، كما قام 45 ألف مواطن بسداد مقدم جدية الحجز.

رابط التقدم على الوظائف التكميلية لمعلمى رياض الأطفال.. سجل الآن

أتاحت بوابة الوظائف الحكومية رابط التقدم على الوظائف التكميلية لمعلمى رياض الأطفال من اليوم وحتى 10 نوفمبر المقبل، ويمكن للراغبين فى التقدم التسجيل الآن عبر الرابط التالى:

"القوى العاملة" تنظم غدا ملتقى توظيف يوفر 3 آلاف فرصة عمل.. السن حتى 40 عاما

تنظم وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، غدا الخميس، ملتقي توظيف للشباب بمشاركة 30 شركة قطاع خاص تُوفر 3 آلاف فرصة عمل للشباب بتخصصات مختلفة ، لجميع المؤهلات، على أن يكون السن من 18-40 عاماً.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعى

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ربع نقل محملين بالعمال أعلى طريق مصر أسيوط الزراعي في الجيزة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

انخفاض أسعار النفط اليوم مع صعود الدولار

انخفضت أسعار النفط اليوم للجلسة الثالثة على التوالي مع صعود الدولار وسط مخاوف تتعلق بالطلب على الوقود أثارتها مخاطر الركود العالمي وتشديد قيود كوفيد-19 في الصين وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

"المركزى للإحصاء" يعلن بدء البث التجريبى للمرصد الإحصائى "بيانات مصر"

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الأربعاء، بدء البث التجريبي للمرصد الإحصائي "بيانات مصر"، بهدف رصد الواقع الإحصائي المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من خلال الإحصاءات التي يصدرها الجهاز والبيانات الواردة من الوزارات.

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 1115 جنيها للجرام

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية، حيث سجل الذهب 1115 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر على خلفية عودة الطلب على الذهب في السوق المصرى، في حين يواصل سعر الذهب عالميا الهبوط لمستويات 1667 دولار.

بيراميدز يعلن تكوين فريق لكرة القدم النسائية

كشف نادى بيراميدز عن تكوين فريق لكرة القدم النسائية بشكل رسمي لأول مرة في تاريخه، حيث قالت الصفحة الرسمية للنادى السماوى عبر "تويتر": "السيدات والسادة.. يسعدنا الإعلان عن فريق بيراميدز لكرة القدم للسيدات".

محمد صلاح يهدد عرش دروجبا فى صدارة الهدافين الأفارقة بدوري أبطال أوروبا

ينتظر النجم المصري محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي قيادة فريقه أمام مضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ايبروكس ستاديوم" ضمن منافسات المجموعة الأولي بالجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم.. برشلونة يواجه إنتر ميلان ورينجرز ضد ليفربول بدوري الأبطال

تقام اليوم الأربعاء الموافق 12 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهات برشلونة ضد انتر ميلان ورينجرز مع ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ونابولي ضد أياكس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

أهداف الثلاثاء.. تعادل قاتل للريال أمام شاختار.. وتشيلسي يكرر الفوز على ميلان

أقيمت أمس الثلاثاء الموافق 11 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهات ميلان ضد تشيلسي والتي انتهت بفوز البلوز 2-0، وشاختار ضد ريال مدريد التي انتهت بالتعادل 1-1، وباريس سان جيرمان ضد بنفيكا التي انتهت أيضا 1-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

"الصحة" تبرز نتائج مبادرة الرئيس لـ"صحة المرأة" بعد فحص 28 مليون سيدة.. ارتفاع معدلات التشخيص المبكر لأورام الثدى بنسبة 70.5% .. انخفاض نسبة اكتشاف المرض فى مراحله المتأخرة من 58.5 % إلى 29.5%

كشف تقرير للمبادرة الرئاسية "صحة المرأة" بوزارة الصحة والسكان عن انخفاض نسبة اكتشاف أورام الثدي في مراحلها المتأخرة (الثالثة والرابعة)، من 58.5 % من الحالات إلى 29.5%، وذلك نتيجة للفحص والتشخيص المبكر، ضمن المبادرة الرئاسية.

يوم ناري فى ختام الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.. برشلونة فى معركة ثأرية ضد الإنتر.. ليفربول يسعى لتجاوز الأحزان أمام رينجر.. البايرن فى نزهة أمام فيكتوريا بلزن.. ونابولي يلتقي أياكس بحثاً عن التأهل الأول

تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهات نارية تجمع عدد من الفرق الكبيرة في الدوريات الخمس الكبرى والتي يتطلع الجمهور لمتابعتها بشغف كبير على رأسهم مباراة ليفربول الذي يقوده النجم المصري محمد صلاح هجومياً أمام رينجرز، وبرشلونة ضد إنتر ميلان، ونابولي مع أياكس.