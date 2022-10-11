وزير الخارجية الروسى يحث على عدم تضخيم موضوع التهديد النووى بشكل مصطنع

أ.ش.أ

حث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على عدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع.

وقال لافروف في تصريحات لقناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "أدعو جميع المهتمين بهذا الوضع والموضوع ويحاولون تغطيته في الفضاء العام، ليست هناك حاجة لتضخيمه بشكل مصطنع"، ناصحًا المحللين وعلماء السياسة بتحمل المسؤولية قدر الإمكان في تصريحاتهم وعدم تأجيج الخطاب إلى أقصى حد.

وأضاف لافروف أن أولئك الذين يتكهنون في الغرب بشأن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية يتعين أن يكونوا على دراية بمسؤوليتهم.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أعلن في وقت سابق من اليوم أن بلاده لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية.