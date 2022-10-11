اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:24 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية الروسى يحث على عدم تضخيم موضوع التهديد النووى بشكل مصطنع

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:25 م
وزير الخارجية الروسى يحث على عدم تضخيم موضوع التهديد النووى بشكل مصطنع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ.ش.أ

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حث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على عدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع. 
 
وقال لافروف في تصريحات لقناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "أدعو جميع المهتمين بهذا الوضع والموضوع ويحاولون تغطيته في الفضاء العام، ليست هناك حاجة لتضخيمه بشكل مصطنع"، ناصحًا المحللين وعلماء السياسة بتحمل المسؤولية قدر الإمكان في تصريحاتهم وعدم تأجيج الخطاب إلى أقصى حد. 
 
وأضاف لافروف أن أولئك الذين يتكهنون في الغرب بشأن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية يتعين أن يكونوا على دراية بمسؤوليتهم.
 
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أعلن في وقت سابق من اليوم أن بلاده لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية.

روسيا

سيرجى لافروف

الاسلحة النووية

الخارجية الروسية



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