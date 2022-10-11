وزير الأوقاف يبحث مع عمداء مراكز الثقافة الإسلامية اليوم خطة تطوير العمل

كتب على عبد الرحمن

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع عمداء مراكز الثقافة الإسلامية، بمقر ديوان عام الوزارة؛ وذلك لمناقشة خطة وتطوير العمل بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسى الحالى 2022/ 2023م.

وقالت وزارة الأوقاف، أن لقاء الوزير يأتى فى إطار تطوير عمل مراكز الثقافة الإسلامية، ومراكز إعداد محفظى القرآن الكريم وتطوير أنشطتهما.

كما يعقد وزير الأوقاف، اجتماعا بعمداء مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر ديوان عام الوزارة؛ وذلك لمناقشة خطة وتطوير العمل بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم للعام الدراسى الحالى 2022/ 2023م.

وأعلنت وزارة الأوقاف، بدء الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف 15 أكتوبر الجارى وبمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم 22 أكتوبر المقبل.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت مدّ باب التقديم لمراكز الثقافة الإسلامية، حتى 30 يونيو لقبول دفعة جديدة للعام الدراسى 2022م / 2023م بمراكز الثقافة الإسلامية، من الحاصلين أو الحاصلات على مؤهلات عليا من أى من الجامعات المصرية الحكومية سواء جامعة الأزهر أو أى من الجامعات الأخرى أو الجامعات الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام أربع سنوات من الرجال والسيدات.