هل يمكن تمكين سيدة من شقة ليست ملك الزوج؟

كتب أحمد حسني

التمكين من شقة الزوجية، وإجراءات التمكين من شقة الزوجية، وهل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟، أسئلة تشغل بال المثير من المواطنين، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.

القانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، حتى إن كانت الشقة فى الأصل ليست ملك الزوج، أو إيجار أو تم بيعها، فكل تلك الأشياء لا تؤثر على التمكين من شقة ليست ملك الزوج، بل ستتمكن الزوجة من الشقة أيا كانت حالتها.

- ما هي خطوات صدور قرار تمكين من منزل الزوجية حتي لو لم تكن مملوكا للزوج ؟

الخطوة الأولى :

-تتقدم الزوجة أو المطلقة، أو وكيلها بشكوى إلى قسم الشرطة التى تقع فى دائرته شقة الزوجية، ومعها مستندتها وهى عبارة عن قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق، وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها، ويتم عمل المحضر .

الخطوة الثانية:

-بعد ذلك تقوم النيابة بحفظ المحضر إدارياً، تتظلم الزوجة أو المطلقة، أو وكيلها من قرار حفظ المحضر إدارياً أمام النيابة الكلية .

الخطوة الثالثة:

- يتم عمل التحريات من قبل المباحث فأذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة، فأذا كانت الشاكية زوجة يصدر قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها، وإذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقلة بمنزل الزوجية، ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها.