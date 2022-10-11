ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحريق عقار سكني بمنطقة حلوان

كتب: عبد الرحمن سيد

حصل "اليوم السابع" علي أسماء المتوفين والمصابين بحريق داخل عقار سكني بحلوان، والذى أسفر عن وفاة 3 أطفال قفزوا من الدور التاسع هربًا من الحريق وإصابة 3 آخرين، وهم الابنة (مكة حسن عماد 4 سنوات) و(معاذ حسن عماد 12 سنه)، والابن (محمد حسن عماد 14 سنه) والمصابين هم الأب (حسن عماد 40 سنه) والزوجة (إلهام نصر خيرى)، والابن (مصطفى حسن عماد 10 سنوات) ونقلوا إلي المستشفى.

كان لقى 3 أطفال أشقاء مصرعهم وأصيب 3 أشخاص آخرين إثر حريق نشب داخل شقتين داخل عقار سكني بمنطقة الدواجن في حلوان وتم نقلهم الي المستشفي وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقق سكنية فى منطقة حلوان ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة 3 أطفال وإصابة 3 آخرين ونقلوا الي المستشفي ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملاباستها.