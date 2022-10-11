ميدفيديف يدعو بوتين إلى تفكيك نظام زيلينسكى السياسى فى أوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الروسى السابق ديميترى ميدفيف، إن على فلاديمير بوتين أن يفكك بالكامل نظام فولوديمير زيلينسكى السياسى فى أوكرانيا، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

وكان ميدفيديف، الذى يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسى من بين الشخصيات فى موسكو التى أشادت برد الكرملين، وقال إن الضربات الروسية ما هى إلا حلقة أولى وسيتبعها المزيد.

ودعا ميدفيديف الرئيس الروسي إلى تصعيد حربه مرة أخرى على أوكرانيا ، وقال أن على روسيا أن "تهدف إلى التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا" .

ووفقا للتقرير، أطلقت روسيا عشرات الصواريخ يوم الإثنين ، والتي سقطت في عدة مدن أوكرانية في رد ‏على انفجار جسر في نهاية الأسبوع أدى إلى تخريب طريق إمداد رئيسي لشبه جزيرة القرم.‏

وأشارت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وإصابة ‏أكثر من 60 آخرين ، مع تقارير إضافية واسعة النطاق عن انقطاع التيار الكهربائي ‏والأضرار الهيكلية.‏

وشغل ميدفيديف سابقًا منصب رئيس روسيا لمدة أربع سنوات بين ولايات الرئيس ‏الروسي فلاديمير بوتين. وأصبح فيما بعد رئيسًا للوزراء في عام 2012 ، وخدم لنحو ثماني ‏سنوات قبل أن ينضم إلى مجلس الأمن.‏

ووصف الرئيس الروسي بوتين الهجمات الصاروخية الروسية بأنها رد على الانهيار الجزئي ‏لجسر رئيسي بين روسيا وشبه جزيرة القرم في أعقاب انفجار كبير يوم السبت ووصفه ‏بأنه "إرهاب"، وألقى باللوم على الأوكرانيين في انهيار الجسر رغم أن كييف لم تعلن مسؤوليتها.‏