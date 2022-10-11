موجز اقتصاد اليوم السابع الثلاثاء 11-10-2022.. الذهب عيار 21 يرتفع 15 جنيها

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الثلاثاء 11-10-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ارتفاع أسعار الذهب عيار 21 جرام 15 جنيها، بالإضافة إلى تراجع العجز في الميزان التجاري وأخبار أخرى نعرضها وفقا لما يلي:

أسعار الذهب اليوم ترتفع 15جنيها.. وعيار 21 يسجل 1115جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالتعاملات المسائية بحوالي 15 جنيها، حيث يسجل الذهب مستوي 1115 جنيها للجرام مقابل 1100 جنيه بالتعاملات الصباحية من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

28.7 % انخفاضا بقيمة العجز فى الميزان التجارى شهر يوليو 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشـرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية يوليو 2022 وبـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.7 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022 مقابل 3.8 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 28.7٪.

قرار بتقييم خطوط تجميع الهاتف المحمول بـ10% من المكون المحلى

أصدر المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، قرار رقم 505 لسنة 2022، والذي ينص على احتساب مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي لأجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 10%.

تراجع مؤشر البورصة بنسبة 0.82% بجلسة الثلاثاء.. ورأس المال يفقد 4.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.625 مليار جنيه.

أسعار النفط تسجل 95.82 دولار لبرنت و90.65 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 95.82 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، 90.65 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار مسجلة خسائر بنحو 2%.

وزير البترول: مصر تسهم فى جهود تحقيق أمن واستقرار الطاقة عالمياً

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ماريو ميهرن رئيس شركة فنترشال ديا الألمانية الذى يزور مصر حالياً بحضور دون سامرز عضو مجلس إدارة الشركة والمسئولة عن منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا وسامح صبرى المدير التنفيذي للشركة بمصر.