منسق بمؤسسة حياة كريمة: نتمنى مشاركة الشباب بالمبادرة من أجل مستقبل أفضل

الإسكندرية أسماء على بدر

استضافت كلية التجارة جامعة الإسكندرية ندوة لمؤسسة حياة كريمة وذلك ضمن سلسلة من الندوات التى تعقدها المؤسسة لتعزيز العمل التطوعي لدى الشباب والتعريف بالجهود التنموية والشبابية في هذا الشأن.

وقال الدكتور محمد مسعد المنسق المساعد لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إن الندوة تهدف للتأكيد على أهمية العمل التطوعي، وجذب الشباب لفكرة العمل المجتمعي والخدمي من أجل تنفيذ شعار الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة لشعب عظيم.

ورحب مسعد بجميع الطلاب الذين يرغبون في المشاركة في التطوع داخل مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن هذا هو الهدف الأساسي من مثل هذه الندوات.

وأكد مسعد أن الجمهورية الجديدة ستبنى على كوادر من شبابنا وجامعة الإسكندرية لها دور مهم في "حياة كريمة"، وقال: "نتمنى من جميع الشباب المشاركة في مبادرة حيارة كريمة من أجل مصر ومن أجل مستقبل أفضل لبلدنا وأهلنا وأولادنا".

أكدت ندا خضر، رئيس قطاع المبارات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة أن المبادرة تستهدف المتطوعين وخاصة من صفوف الشباب، مشيرة إلى الدور الرئيسي للمتطوعين الذين يبغ عددهم 36 ألف متطوع في المؤسسة حتى الآن.

وقالت خضر إن حياة كريمة بمفهومها الشامل تستهدف بناء الإنسان عن طريق الاهتمام بالتعليم والصحة وتوفير البيئة المعيشية المناسبة لجميع المواطنين، فضلاً عن شق التدريب والتأهيل عبر الندوات التوعوية من خلال برنامج مودة لتعزيز تماسك الأسرة المصرية وبرامج 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات التي تستهدف في الأساس تأهيل الإنسان وتنمية قدراته.

بدورها، قالت دكتورة أميرة بشير، منسق التدريب في مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، إن تدريب وتأهيل الشباب داهم بشكل أساسي لاستراتيجية المؤسسة في التنمية البشرية وبناء إنسان قادر على العمل والابتكار.

وأشارت إلى أن هناك أنشطة تدريبية متنوعة تقدمها مؤسسة حياة كريمة من بينها، التدريب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وأنشطة تدريبية توعوية للشباب من أجل فتح قنوات تواصل مباشرة بين المؤسسة والمجتمع وخاصة، فئة الشباب، وهناك مخطط لأنشطة ثقافية وتحفيزية من خلال مجموعات عمل، تتضمن التدريب والتطوير والتوعية عن التنمية المستدامة وذلك فقًا للبروتوكول والشراكة بين مؤسسة حياة كريمة والمواطنين.