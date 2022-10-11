ما هو صيام العصير؟.. إيجابيات وسلبيات اتباع هذا النظام الغذائي

كتبت إيناس البنا

صيام العصير هو نوع من الصيام يشرب فيه الفرد عصيرا مستخرجا من الفاكهة أو الخضار، يمكن أن يتراوح صيام العصير ما بين يوم و10 أيام، وخلال هذه الأيام القليلة، يشرب الشخص العصير فقط.

ومع ذلك، قد يختار المرء أيضًا تناول طعام آخر أثناء الصيام اعتمادًا على نوع الصيام.

عادة ما يتم عمل صيام العصير لتطهير الجسم وإزالة جميع السموم من الجسم، وفقا لموقع "timesnownews"، أثناء صيام العصير، عادة ما يصنع الفرد العصير في المنزل بدلاً من شرب العصير الذي يشتريه من المتجر؛ لأنه يحتوي على كميات عالية من السكر فيها، أيضًا، يختلف العصير عن العصير لأنه يحتوي على ألياف غير موجودة في العصير.

إيجابيات وسلبيات صيام العصير



الإيجابيات



يمد الجسم بكميات جيدة من التغذية:



عندما تشرب العصير الطازج، كل الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة تصل إلى الجسم مما يساعد على الحفاظ عليها بصحة جيدة.

يساعد على إزالة السموم من الجسم:



عندما تكون فقط على حمية مثل عصير الصيام، فهو يساعد على إزالة السموم من أجزاء مختلفة من الجسم مثل الكلى والكبد.

إنه مفيد لفقدان الوزن:



يقل عدد السعرات الحرارية بشكل كبير عندما تتناول العصير بسرعة، يساعد الصوم أيضًا على تحفيز التمثيل الغذائي وخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

مفيد لجهاز المناعة:



تحتوى الفاكهة على الكثير من فيتامين سي، والبيتا كاروتين والعديد من المركبات الأخرى الموجودة فيها والتي تعتبر جيدة لجهاز المناعة لديك.

سلبيات صيام العصير



يمكن أن يسبب التعب:



نظرًا لأنك لا تستهلك كمية كبيرة من السعرات الحرارية أو الكربوهيدرات التي يمكن أن تمدك بالطاقة، فإنك تميل إلى الشعور بالتعب وقد تعاني أيضًا من الصداع.

يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في الأكل:



أثناء صيام العصير، قد تصاب باضطراب في الأكل حيث تميل إلى شرب العصير فقط، قد يؤدي هذا بعد ذلك إلى مشاكل صحية أخرى.