قصور ثقافة الأقصر تقدم ندوات حول "التغيرات المناخية" ومؤتمر شرم الشيخ

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، على مدار اليومين الماضيين تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "التغيرات المناخية" تحدث محمد حنفي، عن مفهوم التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وأسباب وعوامل التغيرات المناخية الطبيعية والبشرية والنتائج المترتبة على التغيرات صحياً وإقتصادياً ونفسياً، والحلول التى اتخذتها مصر تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية ومؤتمر شرم الشيخ، وما يتضمنه من حلول ومقترحات تتويجا لجهود ورؤية مصر، بالإضافة ورشة رسوم أطفال بعنوان "رسم منظر طبيعي" نفذها حجاجية خيري.

فيما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان"العلم والعلماء"أوضح شعبان شلبي أنه بدأ القرآن الكريم بكلمة أقرأ والعلم يرفع بيوتاً لا عماد لها والعلماء ورثة الأنبياء، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "المرونة النفسية"، أوضحت حياة عبد الرحيم أخصائي نفسي وباحث اكلينكي معنى المرونة النفسية وهى متعلمة وليست صفة شخصية وطرق مواجهة المواقف الضاغطة وكيف يكون الشخص مرناً نفسياً، بالإضافة إلى ورشة يدوية عمل حرف D من الخرز نفذتها أشرقت أيمن، ونفذ قصر ثقافة حسن فتحى ورشة حكى عن "اليوم العالمي للمعلمين" تحدثت سلوى جودة، عن فضل المعلم في تربية النشء وأهداف اليوم العالمي للمعلمين وإحتفال منظمة اليونسكو بيوم المعلمين.

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "الفن التشكيلي ومدارسه"، حيث أوضح أحمد علي تعريف الفن التشكيلي ومدرسة الفن التشكيلي، بالإضافة إلى أمسية شعرية بعنوان"كراكيب مترتبة" تأليف كريم الشاوري ألقاها عادل محمد، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية لشاعر العامية محمد كمال وألقى قصيدة شعر عامية بمناسبة نصر أكتوبر العظيم، نظم قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي وقصيدة بعنوان"كل شيء له نهاية"، وكذلك أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر محمد عبدالكريم وألقى قصيدة من شعر العامية بعنوان"لو كنتو شايفينه"، بجانب ورشة رسم تعبر عن "نصر أكتوبر" نفذتها شيرين محمد خير أخصائي فنون تشكيلية بالقصر، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة أشغال يدوية نفذتها نجوي أبو الفضل محمد، ونفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس.



أنشطة رسم لدعم الأطفال بقصور الثقافة