غلق مراكز حضانات وضبط أدوية مهربة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب ، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن تبنى المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تشارك فيها كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور أحمد عبد العظيم،بعمل حملات " على مدار يومين"على عدد من المنشآت والمراكز الطبية الخاصة بمراكز :ناصر،ببا واهناسيا، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة وقد شارك في الحملة الدكتورة لبني محمد ، الدكتورة شريين سعيد ، الدكتورة هند جمال مساعدي مدير إدارة العلاج الحر

أسفرت الحملات عن غلق مركز للحضانات لمخالفة اشتراطات الترخيص وعدم التزام بسياسة مكافحه العدوى بالمركز ، وغلق 3 مراكز للنساء والتوليد ، لوجود مخالفات مكافحة عدوى ومخالفة الاشتراطات الصحيه والترخيص ، علاوة على ضبط مركز للتحميل ويدار من قبل أشخاص غير أطباء وببيع أدوية ومنتجات غير مرخصة لدي الوزارة

بالإضافة إلى غلق مجمع للعيادات "بدون ترخيص" تديره طالبة بكلية الطب ومعمل غير مرخص ، فضلاً عن تحريز أدوية مخدرة وأخرى خاصة بالتأمين الصحي ومستشفيات فقط، وأدوية مهربة ممنوع تداولها ، حيث تم عمل محاضر إثبات حالة وتحريز تلك المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة