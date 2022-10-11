وقالت الوكالة الأمريكية للأمن الإلكترونى فى بيان، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، إنها "على علم بالتقارير الخاصة عن الهجمات، وإنها تنسق مع الكيانات التى من المحتمل أن تكون هذه الهجمات أثرت عليها".

وتعطلت مواقع إلكترونية تابعة لعدد من المطارات الأمريكية فى عدة مدن كأتلانتا وشيكاغو ولوس أنجلس ونيويورك وفينيكس وسانت لويس عقب استهدفها من قبل قراصنة روس بهدف إغراق المواقع الإلكترونية والخوادم بحركة خاطئة وإرباكها ما يؤدى إلى إضعاف وظائفها أو تعطيلها كليا.