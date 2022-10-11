ضبط محلات تتلاعب بالأسعار فى حملة تموينية بالدقهلية

فريق المحافظات

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية عددا من المخالفات في محال تجارية، تقوم بالتلاعب والبيع بالأسعار غير المحددة للمواطنين، وذلك في حملة رقابية مكبرة قامت بها مديرية التموين بالدقهلية، لإحكام السيطرة علي الأسواق لحماية جمهور المستهلكين، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، وشارك في الحملة، محمد ذكي، وأيمن الحنفي، ومصطفي عوض، ومحمد صالح، وسامي إبراهيم، من ماموري الضبط القضائي بالمديرية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 2 محضر بيع أرز أبيض بأزيد من السعر الرسمي، و2 محضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمي المحدد، و3 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار للمواطنين، إضافة إلى مصادرة 10 أطنان دقيق فاخر استخراج 72% بدون أى فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها، وضبط طن أرز أبيض داخل محل لتجارة المواد الغذائية والبقوليات، معبأ في شكاير زنة 25 كجم، غير مدون عليها مصدرها وسعر البيع.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي تحرير محاضر بالمخالفات السابق ذكرها، وتحويلها للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتشديد على إستمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفين.