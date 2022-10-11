ضبط خامات ومواد كيماوية تستخدم بصناعة دهانات السيارات مجهولة المصدر فى برج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والشركات والخامات التى تستخدم فى التصنيع حماية للمواطنين من الغش التجارى و التدليس.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب و فريق العمل التابع له بشن حملات فى نطاق الإدارة وأسفرت عن ضبط أحد المصانع بحيازته خامات ومواد كيماوية تستخدم فى صناعة بويات ودهانات السيارات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات، وتم ضبط التحفظ على الكميات الآتية :

- 4 برميل زنة البرميل الواحد 200 كجم بإجمالي كمية قدرها 800 كجم بداخلها مواد كيماوية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وعدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها تستخدم في صناعة بويات السيارات

- 37 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية قدرها 925 كجم من مادة اسيد بنتشيك تستخدم في صناعة البويات مجهولة المصدر ,40 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية قدرها 1000 كجم (طن) من مادة بينتا تستخدم في صناعة البويات مجهولة المصدر.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.