اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس جامعة سوهاج يثمن جهود الدولة المصرية لتنفيذ وإدارة الحوار الوطنى

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:26 ص
رئيس جامعة سوهاج يثمن جهود الدولة المصرية لتنفيذ وإدارة الحوار الوطنى الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - فريق المحافظات

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ثمن الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ وإدارة الحوار الوطني، والذي دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ليضم كافة تيارات وفئات المجتمع، حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، من أجل الوصول لحلول مرضية في القضايا والمشكلات العامة التي تهم المواطن وتواجه الوطن.

وأوضح عبد الخالق أن الحوار الوطني يعد بمثابة حلقة جديدة من السلسلة الحوارية التي تنفذها الدولة المصرية، منذ الإعلان عن الجمهورية الجديدة لتضم كافة فئات المجتمع بدءاً من الشباب، والمرأة وذوى الهمم، ووصولاً إلى المواطن العادي، مضيفاً أن الحوار يستهدف ممثلي المجتمع المصري بكل فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لتوسيع قاعدة المشاركة، لضمان تمثيل جميع الفئات وتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية والفعالية، حيث سيتم رفع نتائج هذا الحوار إلى القيادة السياسية مباشرة، ليتم حضور كافة جلسات الحوار في مراحلها النهائية.

وأكد رئيس الجامعة أن دعوة الرئيس السيسي لإطلاق حوار وطني بمثابة بعداً سياسياً مهماً للدور القيادي المصري على المستوى الإقليمي، حيث ستكون نتائج ذلك الحوار مثمرة لمستقبل الدولة المصرية، من أجل بلوغ الأهداف التي تسعى لتحقيقها، من خلال النقاش الوطني والحوار المثمر بين كافة أطياف الشعب والتنسيق الكامل فيما بينها وبين فصائلها المختلفة، مما يساهم في حل المشكلات والعمل على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق النهضة الشاملة، بالإضافة إلى أن هذا الحوار الوطني الضخم يدل على مدي الترابط بين أفراد الوطن ومدى تعاونه المشترك في كافة المجالات لتحقيق الأهداف الوطنية السامية.

 


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