اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:00 ص
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دار الإفتاء: فتح باب تلقى طلبات الالتحاق ببرنامج تدريب الوافدين

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:00 ص
دار الإفتاء: فتح باب تلقى طلبات الالتحاق ببرنامج تدريب الوافدين دار الافتاء
كتب ــ لؤى على

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أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح باب القبول للدفعة الثامنة عشرة لبرنامج تدريب الوافدين على الإفتاء.
 
مدة البرنامج:
ثلاث سنوات، يدرس الطالب خلالها عددًا من العلوم المؤهلة للفتوى، كما يتدرب على الإفتاء بشكل عملي على يد أمناء الفتوى بالدار.
 
شروط القبول:
 
أولًا: أن يكون الطالب وافدًا (ليس مصريًا).
 
ثانيًا: أن يكون متخرجًا في جامعة الأزهر الشريف من إحدى الكليات الشرعية الآتية: كلية الشريعة والقانون - كلية الدعوة الإسلامية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - كلية أصول الدين - كلية اللغة العربية - كلية العلوم الإسلامية للوافدين.
 
ثالثًا: أن يجتاز امتحان القبول.
 

تسجيل الطلبات:

 
يتم تسجيل الطلبات يوميًا بمركز التدريب بالمقر الرئيسي لدار الإفتاء المصرية بالقاهرة، حتى موعد أقصاه: 31/ 10/ 2022م.
 
للأسئلة والاستفسارات:
يرجى الاتصال على رقم: (01282282892) من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً. 

دار الافتاء

جامعة الازهر

كلية الشريعة والقانون

تدريب الوافدين على الإفتاء



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