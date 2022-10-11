خضراوات مهمة لنضارة البشرة أبرزها الخيار والبروكلي

كتبت فاطمة ياسر

للحصول على بشرة نضرة وصحية عليك الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، فالأطعمة الغنية بالألياف ونسبة جيدة من الماء تعد من الحيل الجيدة التي تحفاظ على صحة البشرة، والحصول عليها نضرة وصحية.

ووفقا لموقع “EVERYDAYHEALTH”، الذي أكد ان البشرة تحتاج إلى التغذية الجيدة لإمدادها بالعناصر الغذائية الضرورية، والهدف هو الحصول على فوائدها الصحية، وللحفاظ على نضارتها وحيويتها ومكافحة علامات الشيخوخة التي تهددها مع تقدم العمر، ولذا قدم التقرير أبرز الخضروات التي تساهم بهذا الأمر ومنها:

- الخيار، يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، ولذا تناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تعمل على ترطيب البشرة، وحمايتها من الجفاف، ويعمل علي ترطيبها بشكل ملحوظ ولذا أكثر من تناولك له.

- البطاطا، تحتوي على مادة البيتاكاروتين، الغنية بفيتامين أ التي تساهم بشكل كبير في تقليل أضرار التعرض لأشعة الشمس الفوق بنفسجية، وتقلل من حدة التعرض لحروق الشمس، ولذا تساهم في الحصول على بشرة نضرة.

- الفلفل الألوان، يتميز باحتوائه على مادة البيتا كاروتين، وفيتامين سي الذي يعمل علي زيادة انتاج الكولاجين الذي يزيد من نضارة البشرة، ويقلل من فرص التعرض للتجاعيد، وجفاف الجلد.

- البروكلي، يعد من الخضراوات المهمة للجسم، وذلك لاحتوائه على اللوتين، الذي يقلل تأثير الإجهاد التأكسدي على البشرة، ويساهم في جعلها أكثر نضارة وصحية

- الطماطم، تعد من الأطعمة الغنية بمصدر غني بالغناصر الغذائية الضرورية للبشرة، مثل فيتامين سي والبيتا كاروتين واللوتين والليكوبين، ولذا فالطماطم تعد من الأطعمة الجيدة التي تقلل الإصابة بالتجاعيد، وتحافظ على نضارة البشرة.