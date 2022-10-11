تفاصيل الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الغربية فريق محافظات

استضافت محافظة الغربية، المؤتمر الصحفي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المركز الثقافى بطنطا.

واستقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وذلك لإعلان المشروعات الفائزة في المبادرة، بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور عبد الرازق الدسوقي، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد موسى نائب محافظ المنوفية، إلى جانب حضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات الثلاث.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر الهام لتكريم المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الثلاث محافظات، استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27"، كما أعرب عن سعادته البالغة أيضا بأن يتزامن انعقاد المؤتمر مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر والمولد النبوي والعيد القومي للمحافظة، مشيداً بتلك المبادرة التي تبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أحدثت المبادرة حالة من الحراك البيئي داخل المحافظات.

وأشار رحمي أن محافظة الغربية قررت منذ انطلاق المبادرة أن تحقق أكبر قدر من الانتشار والتعريف بهذه المبادرة المبتكرة، حيث حققت المحافظة المركز الأول على مستوى المحافظات، وذلك من خلال تقديم 1277 مشروعا، تم اختيار 148 منها، أعقبها اختيار 6 مشروعات فائزة لتمثل المحافظة على المستوى القومي، موجها الشكر للجنة التنفيذية التي تحملت المسئولية خلال أكثر من 50 ساعة لاختيار المشروعات الفائزة، مشيراً إلى أنه تم التركيز على المشروعات التي تضع حلول لمشاكل المحافظة.

وأشار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إلى أن هناك حالة حراك علمي وفكري لمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تأتي في إطار الجهود الحالية لانعقاد مؤتمر المناخ لحفاظ على البيئة، وقد تم اختيار 6مشروعات ناجزة في كفر الشيخ في قطاعات مختلفة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تم تحقيقها بالفعل في كفر الشيخ في مجال الاستزراع السمكي وغيرها، مؤكداً أن المحافظة تنتج 42 ٪ من الإنتاج السمكي بعيداً عن بركة غليون، وقد وقع الاختيار على مشروع تدوير المياه في الاستزراع السمكي كسفير للمحافظة.

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على حرصه لمتابعة المبادرة منذ بدايتها، حيث تم حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية واختيار أفضل 6 مشروعات من بين مئات المشاريع التي تقدمت، موجها التحية لمحافظة الغربية، على استضافتها لهذا الحدث، مشيدا بما تم تحقيقه من جهود في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، والتى تأتى تزامنًا مع الاستعدادات لاستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 ،وفي إطار الجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ولأجندة مصر 2030.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم ال 18 مشروع بواقع 6 مشروعات عن كل محافظة تقديراً لإسهاماتهم المثمرة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، في 6 فئات وهي (المشروعات الكبيرة- المشروعات المتوسطة- المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة"- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة)، كما تبادل المحافظون الدروع التذكارية بمناسبة هذا اللقاء.

وعلى هامش المؤتمر، تفقد محافظو الغربية ،كفر الشيخ ،المنوفية ، معرض البيئة والذي تم تنظيمة من قبل مديرية التربية والتعليم بالغربية، وتفقدو خلاله مجموعة من النماذج لعدد من المشروعات الخضراء الذكية ، ومن أهمها مشروع إعادة تدوير الأوراق (Recycle Paper) والذي يهدف إلى استخدام الورق التالف وإعادة تدويره وتصنيعه من جديد بجودة تقارب المنتج الأصلي، للمساهمة في تقليل مخلفات الأوراق والاحتباس الحراري، وكذا مشروع قارئ البكتريا والفطريات والطفيليات الذكي والذي يستخدم في الاكتشاف المبكر في الفطريات وتقليل التأثير السلبي علي النباتات الخضراء ، ومشروع تصنيع الهيدروجين الأخضر بطرق حيوية من خلال استغلال مخلفات الطعام لإنتاج بديل للبنزين والطاقة والكهرباء، كما تفقدوا نماذج لمشروع القطب البلاستيكي المفلتر ، ومصادر الطاقة المتجددة ، تحويل المخلفات إلى الكهرباء ، إنتاج بديل للبنزين ، وكذا عدد من اللوحات الفنية والمجسمات التي تم تصنيعها من خلال إعادة تدوير مواد غير مستغلة.