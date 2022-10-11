اليوم السابع
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المتهمون بالاعتداء على تاجر دواجن بالواحات البحرية يكشفون كواليس المشاجرة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:03 ص
المتهمون بالاعتداء على تاجر دواجن بالواحات البحرية يكشفون كواليس المشاجرة قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهمون بالاعتداء على تاجر دواجن فى الواحات البحرية بالجيزة، عقب القبض عليهم، أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وأحد المتهمين، بسبب الخلاف على تحميل الدواجن بسيارته، واستعان بباقى المتهمين، واعتدوا عليه بالضرب، ثم أصابه أحدهم بعصا خشبية.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص فى الواحات البحرية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف المقدم محمد أبو زيد مفتش المباحث الجنائية، وتبين أن 4 أشخاص اعتدوا على تاجر دواجن، مما أسفر عن إصابته بجرح بالرأس، بسبب خلافات على تحميل الدواجن.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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