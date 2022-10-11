القبض على مسافر بعد اعتدائه على طاقم طائرة أمريكية بسبب تعاطيه مادة هلوسة

كتبت ريهام عبد الله

ألقت السلطات الأمنية الأمريكية، القبض على مسافر، ضمن طائرة تابعة للخطوط الجوية المتحدة فى مدينة ميامى الأمريكية الأسبوع الماضي، بعد مزاعم بالاعتداء على اثنين من أفراد طاقم الطائرة، وزعت السلطات أنّه تعاطى مادة السيلوسيبين، وهى مادة كيميائية مهلوسة موجودة فى فطر معين.

ووجهت السلطات تهمة عرقلة أفراد طاقم الرحلة والاعتداء على اثنين منهم، لشيروى لوجان سيفيلا، وفقا لموقع سى إن إن عربية.

الحادث وقع بتاريخ 4 أكتوبر ، على متن رحلة رقم 2116 تابعة للخطوط الجوية المتحدة، والتى كانت متجهة من مطار ميامى الدولى بولاية فلوريدا الأمريكية إلى مطار واشنطن دالاس الدولى بولاية تكساس الأمريكية.

شهادة خطّية من وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالى قُدّمت فى محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا الأمريكية، كشفت أن المسافر "سيفيلا كان يتجوّل بأنحاء الطائرة، ويركض فى الممر، ويصفّق بصوت عالٍ بالقرب من قمرة القيادة، ويصرخ بعبارات نابية".

وألقت القوات القبض على سيفيلا عندما هبطت الطائرة بمطار واشنطن دالاس الدولي، بمدينة دالاس الأمريكية، حيث نُقل إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وخلال مقابلة أجريت معه بعد عدة ساعات من اعتقاله، أخبر سيفيلا المحققين أنّه تعاطى السيلوسيبين قبل صعوده على متن الطائرة.

ووفقًا لما ذكرته إدارة مكافحة المخدرات فى الولايات المتحدة، فإن مادة السيلوسيبين، وهى مادة محظورة، تسبب الهلوسة لعدة ساعات، ويمكن أن يسبب تعاطى كميات كبيرة منها فى نوبات الهلع والذُّهان.

وأثناء الرحلة، استلقى سيفيلا على أرض الطائرة، وعندما طلب منه أحد أفراد الطاقم بأن يجلس فى مقعده، قفز من مكانه مهاجمًا الشخص الذى طلب منه ذلك، فيما قام بلوى ذراع فرد آخر من طاقم الرحلة، بينما كافح الأخير لكبح جماح المسافر.

وفى نهاية المطاف، تمكّن الركاب ومضيفو الرحلة وضابط إنفاذ القانون على متن الرحلة من كبح جماح سيفيلا، ومن جهته حرص ضابط إنفاذ القانون مع أحد أفراد الطاقم على مراقبة سيفيلا طوال الفترة المتبقية من الرحلة، بينما زُعم أنّ الأخير صرخ بعبارات غير مفهومة.

من جهتها، صرحت الخطوط الجوية المتحدة، وهى شركة طيران وطنية أمريكية، بأنها قامت بالاطمئنان على أفراد طاقمها عقب الحادث.

وقالت الشركة فى بيان لها بعد الواقعة: "نود أن نشكر طاقمنا على تعاملهم مع هذا الوضع الصعب باحترافية".