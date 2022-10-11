اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة الدكتور مراد عبد السلام

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:09 ص
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة الدكتور مراد عبد السلام الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد علي السعـيد، للتعزية في وفاة الدكتور مراد عبد السلام يوسف، وإبلاغ أسرته خالص عزاء ومواساته.
 

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

العميد علي السعـيد

الدكتور مراد عبد السلام يوسف

الرئيس السيسى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة