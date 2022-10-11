الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة الدكتور مراد عبد السلام

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة الدكتور مراد عبد السلامالثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:09 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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