البترول الوطنية الكويتية: إعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية بمصفاة ميناء الأحمدى

كتبت -مروة الغول

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الثلاثاء، إعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية في مصفاة ميناء الأحمدي بعد توقفها عن العمل بشكل اضطرارى وقت سابق من مساء أمس الاثنين.

وقالت الشركة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن عمل هذه الوحدات عاد إلى وضعه الطبيعي بعد استئناف الهيئة العامة للصناعة تزويد المصفاة بمياه التبريد اللازمة لتشغيل هذه الوحدات.

وأكدت "البترول الوطنية"، أن إمدادات المصفاة المنتجات النفطية المخصصة للسوق المحلي لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف الطارئ كما استمرت عمليات التصدير وفق برنامجها المعتاد.

وكانت الشركة قد أعلنت تعرض بعض وحدات مصفاة ميناء الأحمدي وبعض وحدات مصنع الغاز في المصفاة عند الساعة الثامنة مساء أمس إلى انخفاض فى الطاقة التكريرية أدى إلى توقفها الاضطرارى عن العمل بسبب انقطاع مياه التبريد.