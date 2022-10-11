استقبال الطلاب الجدد بأقنعة معدنية تنكرية بكلية التربية النوعية بالمنوفية

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية ، فعاليات مهرجان خدمة المجتمع وذلك برعاية الدكتور محمد زيدان عميد الكلية والدكتور ميلاد ابراهيم وكيل الكلية لشئون البيئة، وذلك بورشة اشغال مدينة.

حاضر بالورشة الدكتورة بيسة عبدالله رحمة الدكتورة لبني عبد العزيز، واستهدفت الورشة الطلاب الجدد والطلاب من ذوي الهمم ودارسي أشغال المعادن لأول مرة.

واكدت الورشة على بث روح الحماس والتأهب للعام دراسي الجديد وحياة علمية جديدة مليئة بالتفاؤل وتحقيق أعلى المستويات العلمية من خلال عرض رؤي جديدة للأقنعة كالمشغولات التنكرية المعدنية إنتاج قسم التربية الفنية تخصص أشغال المعادن، حيث يتناغم فى القناع روح التراث المصري القديم وجماليات التصميم الحديث، وفق عمليات تشكيلية وتقنية متنوعة لخامة النحاس الأحمر والأصفر المسطح والأسلاك المتعددة الأقطار، مع التشطيب الجيد للمشغولة.