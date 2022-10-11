"إعلام بنى سويف" تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف بالأناشيد والابتهالات الدينية

نظمت كلية الإعلام جامعة بني سويف تحت إشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية حفل إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور فضيلة الشيخ مصطفي كمال مسئول الإرشاد الديني بمديرية أوقاف بنى سويف وفضيلة الشيخ صالح أبو القاسم صالح، إمام مسجد عمر بن عبد العزيز، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والطلاب.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الجامعة بمختلف كلياتها ومعاهدها تحرص سنويا علي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعزيزا لدورها في خدمة المجتمع ونشر الوعي المستنير لسماحة الدين الإسلامي الحنيف، ويعد بمثابة رسالة تذكير للناس للإقتداء بالسيرة العطرة لسيد الخلق محمد (صلى الله عليه وسلم)، والتأكيد على أن مولد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي يحتفل العالم الإسلامي به، إنما هو احتفال بمولد القيم والمبادئ والأخلاق، وحث الطلاب علي الاقتداء بأخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، علي ضرورة التحلي بمكارم الأخلاق لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بصفات سيد الخلق نبينا محمد عليه السلام، موضحاً كيف كان يتعامل مع سائر البشر، ورحمته بالمؤمنين، وشفاعته للناس.

وتناول الشيخان الجليلان سيرة الرسول الكريم وضرورة الاقتداء به في المعاملات الإنسانية وخاصة معاملة الآباء والأمهات والإحسان إليهم لينالوا رضا المولي عز وجل.

ويذكر أن فقرات الحفل بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم و العديد من الأناشيد والابتهالات الدينية بصوت الشيخ صالح أبو القاسم وعدد من طلاب الكلية.