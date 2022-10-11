اليوم السابع
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"أوابك" تكرير النفط وصـناعة الأمونيا المستهلكين الرئيسيين للهيدروجين

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:00 ص
"أوابك" تكرير النفط وصـناعة الأمونيا المستهلكين الرئيسيين للهيدروجين منظمة أوابك
كتبت -مروة الغول

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يقدر إجمالي الطلب العالمي على الهيدروجين في تطبيقات الاستخدام النهائي بنحو 115 مليون طن/السنة، وذلك وفق أحدث البيانات المتوفرة (بيانات عام 2018)، ما يعادل نحو 13.9 إكساجول (EJ)، أو ما يمثل نحو 4% من الاستخدام النهائي من الطاقة وذلك وفقا لدراسة "إنتاج الهيدروجين ودورة فى عملية تحول الطاقة" لمنظمة "أوابك ".
 
وأضافت، الدراسة التى أعدها المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمةونشرت بمجلة النفط والتعاون العربى،أن الطلب على الهيدروجين النقي يمثل قرابة ثلثي إجمالي الطلب العالمي بإجمالي 72 مليون طن/السـنة ، حيث يعد قطاع تكرير النفط وصـناعة الأمونيا المستهلكين الرئيسيين للهيدروجين النقي بحصـة %33و27% من إجمالي الطلب العالمي على الهيدروجين. 
 
وتابعت الدراسة، أنه فيما يتعلق  بالتطبيقات الأخرى التي تستهلك الهيدروجين النقي فتشمل قطاع النقل (باسـتخدام خلايا الوقود) وبعض الصناعات الأخرى مثل صناعة الزجاج والالكترونيات وغيرها، وتشكل مجتمعة نحو %4 تقريباً من إجمالي الطلب العالمي.
 
وذكرت الدراسة،أن الطلب على خليط الهيدروجين مع غازات أخرى يمثل  قرابة ثلث الطلب العالمي بإجمالي 43 مليون طن/السـنة، ويشمل ذلك إنتاج الميثانول ويمثل 10% من إجمالي الطلب العالمي على الهيدروجين، وتوليد الحرارة من خليط الغازات الناتجة عن تصنيع الفولاذ بحصـة 23 %، وإنتاج الحديد عبر الاختزال المباشر والذي يستخدم فيه خليط الهيدروجين مع أول أكسيد الكربون بحصة 3%.
 
وأضافت الدراسة، أن اسـتخـدام الهيدروجين في التطبيقات الصـنـاعيـة كمادة خـام  ينحصر في تلك الصناعات، مثل صـناعة الأمونيا التي تنتج عبر التفاعل بين الهيدروجين والنيتروجين في وجود عامل حفاز، ومادة الميثانول التي تعتمد على التفاعل بين الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون.

الهيدروجين

صناعة الهيدروجين

الطلب على الهيدروجين

صـناعة الأمونيا



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