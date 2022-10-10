اليوم السابع
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الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:02 م
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روسيا تعلن استهداف مواقع القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 05:32 م
روسيا تعلن استهداف مواقع القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، استهداف مواقع القيادة العسكرية والاتصالات والطاقة في أوكرانيا، بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى، بينما طالب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف المجتمع الدولي بإمداد بلاده بأنظمة مضادة للطائرات وصواريخ، ردا على القصف الروسي.


وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجو كوناشينكوف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - أنه تم تدمير جميع الأهداف الأوكرانية وفق المخطط الذي تم تحديدهه، موضحا أنه تم تصفية أكثر من 40 مسلحا أوكرانيا وتدمير 5 دبابات و15 قطعة من الآليات العسكرية في مقاطعة خاركوف.


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