5 أشياء أقل شهرة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.. أبرزها الأطعمة المصنعة

كتبت فاطمة خليل

يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت"، والذي إذا تُرك دون علاج يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة قلبية أو نوبة أو تلف الكلى أو الخرف، ويمكن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم من خلال تعديل نمط الحياة والنظام الغذائي، وفي حين أن بعض العوامل الشائعة التي تسبب ارتفاع ضغط الدم مثل السمنة والتدخين والتاريخ العائلي أو نمط الحياة المستقرة ، فإن هناك عدة عوامل غير شائعة وأقل شهرة قد تسبب ارتفاع ضغط الدم ، وهو ما نتعرف عليه فى هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

1-انخفاض مستويات فيتامين د من الحقائق المعروفة منذ زمن طويل أن نقص فيتامين (د) يسبب ضعف العظام وتساقط الشعر ولكن عندما يتعلق الأمر بصحة القلب والأوعية الدموية يمكن أن يؤدي النقص إلى اضطراب الكالسيوم في الجسم والذي يرتبط أيضًا بمقاومة الأنسولين والالتهابات الجهازية.

تشير الدراسات الدولية إلى أن فيتامين (د) يرتبط بشكل غير مباشر بصحة القلب والأوعية الدموية يساعد الحفاظ على مستويات جيدة من الفيتامينات في تقوية العظام والعضلات ، ويخفف التوتر ، ويساعد في إدارة الوزن الصحي ، ويسهل جميع العوامل الأخرى التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

2- توقف التنفس أثناء النوم

يقترح الأطباء وخبراء النوم ما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة قد يؤدي الحصول على أقل من 6 ساعات من النوم كل ليلة إلى زيادة عوامل مثل التوتر وتقلب المزاج والاختلالات الهرمونية التي تؤثر على الصحة العامة.

بصرف النظر عن ذلك، يؤثر النوم على ضغط الدم في الجسم. يؤدي الحرمان من النوم إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم من خلال التأثير على صحة التمثيل الغذائي وزيادة الإجهاد في الجسم، مما يؤدي إلى تفاقم صحة القلب بشكل مباشر.



3- تناول كميات كبيرة من المواد الغذائية المصنعة يعتمد الناس بشكل كبير على الأطعمة المعبأة والمعالجة مثل الأطعمة السريعة ، ورقائق البطاطس ، البسكويت والصلصات مليئة بالصوديوم المفرط ، مما يؤثر بشكل مباشر على ضغط الدم.

المزيد من الملح في الدم يسحب الماء من الأنسجة المحيطة بالأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى زيادة حجم الدم ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

علاوة على ذلك ، تؤدي الأطعمة المصنعة إلى زيادة الوزن ، مما يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم.

الحد الأقصى الموصى به لاستهلاك الصوديوم هو 2300 مجم في اليوم.



4- العزلة الاجتماعية قد لا يشعر المرء بالضرورة بالتوتر بشأن الشعور بالوحدة أو العزلة على المدى القصير. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي العزلة المطولة إلى إفراز هرمونات التوتر بكثرة ، مما يؤدي إلى الاكتئاب يؤدي هذا إلى ارتفاع ضغط الدم وقد يتجاوز المعدل الطبيعي. لا شك أن الوحدة المزمنة مرتبطة بالاكتئاب وترتبط ارتباطًا مباشرًا بالاكتئاب وزيادة الوزن وزيادة ضغط الدم.



5- الأدوية الشائعة حتى أثناء الصداع العادي أو آلام المفاصل، نتناول الأدوية. من الضروري أن تكون منتبهاً أثناء التوجه إلى خزانة الأدوية. يمكن لبعض العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أو المسكنات أن ترفع ضغط الدم.

يعد استخدام هذه الأدوية المضادة للالتهابات بمثابة ارتياح كبير في علاج الأمراض قصيرة المدى. إذا استمر استخدامها لفترات طويلة ، فقد يؤدي ذلك إلى تضييق الأوعية الدموية مما يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم. هذا يسبب المزيد من الضغط على القلب ، مما يرفع مستويات ضغط الدم.