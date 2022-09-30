ارتفاع ضغط الدم.. هل تعلم أن ضغط دمك يمكن أن يرتفع أثناء النوم؟

فاطمة ياسر

قد يعاني الملايين من ضغط الدم دون معرفة ذلك لأن مستوياتهم ترتفع فقط في الليل، وذلك وفقا لنتائج دراسة جديدة.

وجدت دراسة جامعة أكسفورد أن واحدًا من كل 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عامًا يعاني من ارتفاع ضغط الدم في المساء، وفقًا لتقرير موقع " timesnownews".

يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر تعرض الشخص للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وحتى الموت، إذا تُرك دون علاج.

عادة ما يرى الأشخاص الأصحاء ضغط دمهم ينخفض ​​ليلًا بينما ينخفض ​​الجسم ويستعد للنوم، لكن الباحثين وجدوا أن العكس يحدث في 15 % من الناس.

الدراسة المنشورة في المجلة البريطانية للممارسة العامة، تضم حوالي 21000 مريض من 28 عيادة طبيب عام وأربعة مستشفيات في أكسفورد منطقة.

الخدمة الصحة الوطنية توصي هيئة الرقابة الوطنية (NHS) بأن يقوم الأطباء العامون بتشخيص المرضى بناءً على مستويات ضغط الدم أثناء النهار فقط، لكن الفريق في أكسفورد يقول إن المراقبة المتنقلة - عندما يتم ارتداء الكفة على مدار 24 ساعة - يجب استخدامها في كثير من الأحيان.