محافظ الشرقية يوجه برفع كفاءة شارع المدارس بأبو كبير ورفع الإشغالات ببحر مويس

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير، برفع كفاءة شارع المدارس بمدينة أبو كبير وإزالة المطبات والحفر الناتجة من أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بالشارع حرصاً على سلامة الطلاب.

كما أمر المحافظ المهندس صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة على حرم الطريق بشارع بحر مويس الغربى والكافتريات المخالفة بالشارع وعددهم 8 واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير برفع كفاءة شارع الدروس وازاله الحفر والمطبات الناتجه عن أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعى وتمهيده بالجليدر وفرد طبقة من السن تمهيداً لرصفه ضمن الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي الحالي 2022 /2023 وفتحه أمام حركة السيارات وعبور الطلاب حرصاً على سلامتهم.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة على حرم الطريق بشارع بحر مويس الغربى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذى لن يدخر جهدا في حل مشكلات المواطنين لتقديم أفضل الخدمات ولتحسين مستوى الخدمات المؤداة بكل القطاعات الخدمية والتنموية.

وقدم أهالي مركزي ابو كبير وكفر صقر الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت.



رفع كفاءة شارع المدارس



رفع الاشغالات