اليوم السابع
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محافظ الجيزة يشهد انطلاق العام الدراسى الجديد بمدارس المحافظة غدا

السبت، 01 أكتوبر 2022 04:02 م
محافظ الجيزة يشهد انطلاق العام الدراسى الجديد بمدارس المحافظة غدا أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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يشهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح الغد، انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس المحافظة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.
 
وتشمل جولة محافظ الجيزة، حضور طابور الصباح مع الطلاب بمدرسة السعيدية الثانوية بحي جنوب، ثم تفقد مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية بشارع مشيل باخوم بالدقي، ومن ثم زيارة مدرسة الأورمان الإعدادية بنين بشارع البطل أحمد عبد العزيز.
 
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أكد على اتخاذ العديد من الخطوات بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة الكثافات الطلابية بالمدارس والتى جاء على رأسها موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 38 قطعة أرض ولاية الإصلاح الزراعى، بإجمالى مساحة 159 ألف م2 بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور لإنشاء 44 مدرسة عليها خلال عامين.
 
كما أكد على دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 235 مليون جنيه، تضم 562 فصلا دراسياً مما سيساهم بشكل ملحوظ في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وذلك في إطار خطة الدولة للعمل نحو توفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة للنهوض بالمنظومة التعليمية.
 
 
 

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مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



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