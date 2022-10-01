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انتظام الدراسة بمدارس الجيزة فى أول أيام العام الدراسى الجديد

السبت، 01 أكتوبر 2022 10:08 ص
انتظام الدراسة بمدارس الجيزة فى أول أيام العام الدراسى الجديد انتظام الدراسة فى الجيزة
كتبت - مرام محمد

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استقبلت بعض مدارس محافظة الجيزة، الطلاب، في أول أيام العام الدراسي الجديد، وسط أجواء مبهجة واستعدادات مكثفة من المدارس والإدارات التعليمية، على أن تنتظم الدراسة غدا الأحد فى جميع مدارس الجمهورية.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على انتظام الدراسة، وضرورة متابعة مديري الإدارات التعليمية والمرور اليومي على المدارس خلال اليوم الدراسي، للتعامل الفورى مع أي معوقات والتأكد من توافر كافه عناصر السلامة والأمان للطلاب بالتعاون مع المراكز والأحياء والجهات المعنية.
 
كما أكد المحافظ، على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم خاصة ببعض المدارس الواقعة بنطاق شارع الهرم وما يشهده من أعمال غلق لتنفيذ الخط الرابع من المشروع لمترو الأنفاق وما يستوجب عبور الطلبة في حرم آمن مع التأكيد علي التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس حرصآ علي السلامة العامة للطلاب.
 
وشدد المحافظ، على المرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات التي تم تنفيذها بكافة المدارس من الخارج والداخل من أعمال الإنارة ودورات المياه والنوافذ والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافه العامة مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق و خزانات المياه والعمل علي ترشيد إستهلاك الكهرباء عقب إنتهاء اليوم الدراسي والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

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