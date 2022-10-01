عدوى السالمونيلا.. ما هي وكيف يمكنك منعها؟

كتبت إيناس البنا

أكد الخبراء في جميع أنحاء العالم على أهمية سلامة الغذاء والتعامل معه، وهو أمر ضروري لأن الإفراط في تناول الطعام بالخارج يمكن أن يعرضك لخطر سوء التغذية وردود الفعل التحسسية والالتهابات مثل السالمونيلا.

ما هي عدوى السالمونيلا؟



عدوى السالمونيلا وفقا لموقع " health line"، هي عدوى بكتيرية شائعة تصيب الجهاز الهضمي، السالمونيلا هو اسم البكتيريا المسببة للعدوى، عادة ما تجد سلالاتها طريقها إلى أجسامنا من خلال الطعام الذي نأكله.

تسمم السالمونيلا يتم تشخيصه من خلال طرق الاختبار المعملية وتحليل سوائل الجسم أو البول أو البراز، قد تشمل بعض الأعراض الشائعة لعدوى السالمونيلا الحمى والإسهال وتشنجات المعدة وما إلى ذلك.

كيفية منع عدوى السالمونيلا



فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها منع عدوى السالمونيلا: