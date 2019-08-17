س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التسمم بالسالمونيلا.. أعراضه وعلاجه

كتبت فاطمة خليل

السالمونيلا هو نوع من البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي، وإذا كنت تعانى من التسمم بالسالمونيلا، فمن المحتمل أنك ستعاني من الإسهال والقيء والحمى، ويمكن أن تختفى أعراض التسمم بالسالمونيلا خلال بضعة أيام، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على التسمم بالسالمونيلا وأعراضه وعلاجه، وفقاً لموقع doctor.



السالمونيلا

س: ما هى السالمونيلا؟



هى نوع من البكتيريا، عادة ما توجد في الدواجن والبيض والحليب واللحوم والماء، ويمكن أيضا أن تحملها الحيوانات الأليفة مثل السلاحف والقوارض والطيور.

عادة ما تسبب بكتيريا السالمونيلا التسمم الغذائي، ولكن هناك نوع واحد من بكتيريا السالمونيلا يسبب حمى التيفوئيد، وتهاجم بكتيريا السالمونيلا المعدة والأمعاء في الحالات الأكثر خطورة، قد تدخل البكتيريا في القنوات الليمفاوية، التي تحمل الماء والبروتين إلى الدم، والدم نفسه.

س: ما أعراض تسمم السالمونيلا ؟

العلامات والأعراض الرئيسية للتسمم بالسالمونيلا هي:

-الإسهال.

-الصداع.

-تشنجات في المعدة.

-الغثيان والقيء.

-الحمى.

في حالة الإصابات الأقل خطورة، هناك أعراض أقل- عادة ما يكون الإسهال مرتين أو ثلاث مرات فقط في اليوم لبضعة أيام، معظم الأنواع الخفيفة من عدوى السالمونيلا واضحة في أربعة إلى سبعة أيام دون الحاجة إلى أي علاج آخر غير الراحة والكثير من السائل.

قد تسبب العدوى الشديدة الإسهال المفرط وتشنجات المعدة ومشاكل صحية عامة.

س: متى تذهب للطبيب عند ظهور أعراض تسمم السالمونيلا وعلاجها؟

عادة ما تختفى أعراض السالمونيلا من تلقاء نفسها، ولكن يجب أن تذهب إلى الطبيب عند التسمم بالسالمونيلا إذا كنت تعاني من هذه الحالات :

-إذا استمر الإسهال لأكثر من 24 ساعة.

-إذا كان الإسهال متكررًا ومكثفًا.

-إذا كان المريض يعاني من تقلصات شديدة في المعدة.

-إذا كان هناك دم في البراز.

-إذا كان المريض يعاني من ارتفاع درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أعلى.

-إذا كانت هناك علامات على اليرقان أو الصفراء.

-الجفاف.