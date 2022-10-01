ضباط-مرور-المحلة-يوزعون-أدوات-مدرسية-على-أبناء-الشهداء-وطلبة-المدارس

الغربية مصطفى عادل

وزع ضباط قسم مرور المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المقدم أيمن مكاوي تحت إشراف اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية والعقيد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، كراسات وأدوات مدرسية على أبناء الشهداء في المرحلة الابتدائية بعدد من المدارس بالمدينة.

ووقف الضباط على مداخل المدارس ووزعوا الأدوات المدرسية على الطلبة أثناء الدخول، كما حرصوا على توزيع الأدوات المدرسية عليهم داخل الفصول والتقاط الصور التذكارية معهم.

وانتظم الطلاب في أرض الطابور في صفوف لحضور أول أيام انطلاق الدراسة، وحمل الطلاب أعلام مصر في أيديهم والتزامهم بالزي المدرسي الموحد.

وتزينت المدارس بالبالونات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي، وتم تخطيط أرض الطابور لتنظيم وقوف الطلاب في أرض الطابور.

وتزينت المدارس بالبالونات لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي.

وحرص أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم معهم للمدارس لمعرفة أماكنهم في الفصول.

وأكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع مدارس الغربية جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مضيفا ان الدراسة بدأت في 705 مدارس، لاستقبال 566187 طالبا وطالبة في مدارس التعليم العام والفني، في حين تستقبل بقية المدارس الطلاب بعد غد الأحد.

وشهد محيط المدارس أعمال نظافة مكثفة من قبل مجالس المدن، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين اسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لظهور المدارس في أبهى صورها، لافتا إلى أنه تم توفير الأثاث اللازم والمعلمين وعمل النشرات اللازمة لسد العجز، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات الازمة، لاستقبال الطلاب.

وتابع، أنه تم توجيه المعلمين بمعاملة الطلاب معاملة حسنة وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس، وتشغيل الأغاني الوطنية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة (الفسحة) المقررة للطلاب، والإعلان عن مجموعات التقوية، وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالى والإدارى بمتابعة تنفيذها وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك.



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