"صفار البيض" ممنوع على مرضى ارتفاع الكوليسترول.. نصائح صحية

كتبت فاطمة ياسر

البيض يعد من الأطعمة الغنية بالبروتين، المهمة للجسم، فتناوله يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ولكن هناك العديد من الدراسات التي توضح أن صفار البيض يشكل خطرا على صحة الإنسان.

ووفقا لـصحيفة "إزفيستيا"، أوضحت الدكتورة ماريا كالوشينا، أخصائية الغدد الصماء، أن صفار البيض يشكل خطرا على صحتك، والسبب أن صفار البيض يحتوي علي الكولسترول الضار، وذلك بالرغم من أنه يحتوى على العديد من العناصر المهمة للجسم، ومنها الأحماض الأمينية، وفيتامين أ ود، والليسيثين الهام لصحة الكبد والمخ.

وأشارت أخصائية الغدد الصماء، أنه من الضروري تجنب تناول البيض المقلي، لأنه يتسبب في تكون أحماض دهنية مشبعة تؤثر علي عملية التمثيل الغذائي للدهون في الجسم، وقد تكون في بعض الأحيان مسرطنة.

وأخيرا، أوصت أخصائية الغدد الصماء بإمكانية تناول من 2 إلي 3 بيضات في اليوم.

كما يجب علي مرضى ارتفاع الكولسترول، تجنب تناول صفار البيض، لأنها قد يجعل مرضاهم يتعرضون للخطر، ولذا تجنب هذا الأمر.