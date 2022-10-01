سفن محملة بأكثر من 217 ألف طن حبوب أوكرانية تغادر إلى إفريقيا وآسيا وأوروبا

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غادرت 11 سفينة محملة بـ217 ألفا و600 طن من المنتجات الزراعية ، موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، اليوم السبت، متجهة إلى إفريقيا وآسيا وأوروبا ،وذلك كجزء من مشروع "مبادرة الحبوب".

وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية،في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنيفورم" الأوكرانية ،أن أحد سفن الشحن، كوين ليلا، التي تنقل 29 ألف طن من الشعير، تتجه من ميناء أوديسا إلى ليبيا .

ويبلغ إجمالي حجم تصدير الحبوب منذ بدء مشروع مبادرة الحبوب إلى 5.7 مليون طن من المنتجات الزراعية، وغادر إجمالي 252 سفينة الموانئ الأوكرانية محملة بالمنتجات الزراعية متجهة إلى آسيا وأوروبا وإفريقيا.

ووقعت كل من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على مباردة الحبوب في 22 يوليو الماضي في اسطنبول، بناء على اقتراح من الأمم المتحدة بشأن النقل الآمن للحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.