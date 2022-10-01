ذا هيل: ترامب لا يزال المنافس الرئيسى لترشيح الحزب الجمهورى لانتخابات 2024

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب هو المنافس الرئيسي لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024 ، على الرغم من مواجهته المتاعب القانونية المتزايدة والغارة الأخيرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي على منزله في فلوريدا.

ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة أن هذا لا يعني أن الجمهوريين لا يفكرون في خياراتهم في حالة تضاؤل الآفاق السياسية لترامب في السنوات المقبلة.

وأوضحت أن ترامب قوة سياسية داخل الحزب الجمهوري منذ أن بدأ صعوده في عام 2015 ، وكان منفتحًا بشأن الترشح للبيت الأبيض مرة أخرى في عام 2024.

ولكن من المحتمل أن يواجه منافسة شرسة ، خاصة مع صدور استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن الجمهوريين يريدون متنافسين آخرين.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز ومؤسسة سيينا فى يوليو أن ما يقرب من نصف الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يريدون شخصًا آخر غير ترامب ليكون مرشح حزبهم في عام 2024.

وأكدت "ذا هيل" أن دور ترامب في الحزب الجمهوري والمشاركة المحتملة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري سيضع تحديات أمام أي شخص يأمل في إزاحته.

وقال جون فيهيري ، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري منذ فترة طويلة والمساعد السابق في الكونجرس: "يجب أن يكون المرشح الناجح قادرًا على المنافسة مع ترامب ، وقادرًا على مواجهة ترامب دون إبعاد ناخبه". لا يزال ترامب هو "الفيل" (رمز الحزب الجمهورى) الأوفر حظا في السباق. لا يمكن لأي مرشح الفوز بدون إبعاد هذا الفيل بنجاح ".