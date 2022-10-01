دراسة: التهاب اللثة يعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة نشرت في مجلة طب اللثة وأجراها معهد فورسيث وعلماء جامعة هارفارد ، أن الأشخاص المصابين بالتهاب اللثة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



ما هو التهاب اللثة؟ التهاب اللثة هو عدوى خطيرة تؤدي إلى إتلاف الأنسجة الرخوة ويمكن تدمير العظام التي تدعم أسنانك، ويمكن أن يتسبب التهاب اللثة في ارتخاء الأسنان أو فقدانها، يمكن الوقاية منه عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل ، والتنظيف بالخيط يوميًا وإجراء فحوصات الأسنان المنتظمة إلى تحسين فرص نجاح علاج التهاب دواعم السن بشكل كبير ، كما يمكن أن يقلل من فرص الإصابة به .



الارتباط بأمراض اللثة وأمراض القلب قال الدكتور راهول أغاروال ، طبيب القلب التداخلي ، مركز بالم بيتش جاردنز الطبي ، إن هناك ارتباطًا بين أمراض اللثة والنوبة القلبية ، ولكننا لا نزال لم نشهد سببية الأمراض التي تلحق الضرر بالأوعية الدموية مثل التهاب دواعم السن يمكن أن تلحق الضرر أيضًا بالقلب، إذا لم يحصل الشخص على تدفق دم جيد إلى اللثة ، فمن المرجح أن يكون مصابًا بأمراض اللثة وأيًا كان سبب ذلك يمكن أن يؤدي أيضًا الشيء نفسه بالنسبة لقلب الشخص.

التهاب اللثة عامل خطر يمكن الوقاية منه توصلت الدراسة إلى أن "التهاب دواعم السن الحاد يرتبط بشكل مستقل وبشكل كبير بالوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية في العديد من المجموعات السكانية المختلفة، وتشمل الآليات المقترحة تجرثم الدم وعواقب الالتهاب الجهازية المصاحبة ، بما في ذلك الارتفاعات في البروتين التفاعلي C والإجهاد التأكسدي.