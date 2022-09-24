ما هو انحسار اللثة؟.. وكيف يتم علاجه؟

كتبت نهير عبد النبى

تراجع اللثة أو انحسار اللثة هى العملية التي يتآكل فيها هامش نسيج اللثة الذي يحيط بالأسنان ، أو يتراجع ، مما يؤدي إلى كشف المزيد من السن أو جذر السن . عندما يحدث انحسار اللثة ، تتشكل "جيوب" أو فجوات بين الأسنان وخط اللثة ، مما يسهل تراكم البكتيريا المسببة للأمراض، وإذا تركت دون علاج ، يمكن أن تتضرر بشدة الأنسجة الداعمة والهياكل العظمية للأسنان ، وقد تؤدي في النهاية إلى فقدان الأسنان.

وحسب ما ذكره موقع webmdيعتبر انحسار اللثة مشكلة أسنان شائعة معظم الناس لا يعرفون أنهم يعانون من ركود اللثة لأنه يحدث بشكل تدريجي، و عادة ما تكون أول علامة على تراجع اللثة هي حساسية الأسنان ، أو قد تلاحظ أن السن يبدو أطول من المعتاد ، ويمكن الشعور بشق بالقرب من خط اللثة.

لماذا تنحسر اللثة؟

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تسبب انحسار اللثة ، بما في ذلك:



-أمراض اللثة:



هذه هي عدوى اللثة البكتيرية التي تدمر أنسجة اللثة والعظام الداعمة التي تثبت أسنانك في مكانها أمراض اللثة هي السبب الرئيسي لانحسار اللثة.

- الجينات:



قد يكون بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة في الواقع ، تشير الدراسات إلى أن 30٪ من السكان قد يكونون عرضة للإصابة بأمراض اللثة ، بغض النظر عن مدى اهتمامهم بأسنانهم.

-تفريش الأسنان العدواني:



إذا قمت بتنظيف أسنانك بقوة شديدة أو بطريقة خاطئة ، فقد يتسبب ذلك في تآكل مينا أسنانك وانحسار اللثة.

- رعاية أسنان غير كافية:

إن عدم كفاية التنظيف بالفرشاة والخيط والشطف بغسول الفم المضاد للبكتيريا يجعل من السهل على البلاك أن يتحول إلى الجير ( الجير ) - مادة صلبة تتراكم على أسنانك وبينها ولا يمكن إزالتها إلا عن طريق تنظيف الأسنان المتخصص يمكن أن يؤدي إلى ركود اللثة.

-التغيرات الهرمونية:



يمكن للتقلبات في مستويات الهرمونات الأنثوية خلال حياة المرأة ، مثل البلوغ والحمل وانقطاع الطمث ، أن تجعل اللثة أكثر حساسية وأكثر عرضة لتراجع اللثة.

-منتجات التبغ :



من المرجح أن يكون لدى مستخدمي التبغ طبقة لزجة على أسنانهم يصعب إزالتها ويمكن أن تسبب تراجع اللثة.

-طحن وصرير أسنانك:



قد يؤدي صرير الأسنان أو صريرها إلى إحداث قوة كبيرة على الأسنان ، مما يؤدي إلى انحسار اللثة.

- الأسنان الملتوية أو عضة منحرفة :



عندما لا تتجمع الأسنان معًا بشكل متساوٍ ، يمكن وضع الكثير من القوة على اللثة والعظام ، مما يسمح للثة بالانحسار.

كيف يتم علاج تراجع اللثة؟



قد يتمكن طبيب الأسنان من علاج انحسار اللثة الخفيف عن طريق التنظيف العميق للمنطقة المصابة أثناء التنظيف العميق - ويسمى أيضًا تقشير الأسنان وكشط الجذور - تتم إزالة البلاك والجير المتراكم على الأسنان وأسطح الجذور أسفل خط اللثة بعناية ويتم تنعيم منطقة الجذر المكشوفة لجعل الأمر أكثر صعوبة على البكتيريا تعلق نفسها، و يمكن أيضًا إعطاء المضادات الحيوية للتخلص من أي بكتيريا ضارة متبقية.

إذا تعذر علاج تراجع اللثة بالتنظيف العميق بسبب الفقد الزائد للعظام والجيوب العميقة جدًا ، فقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية في اللثة لإصلاح الضرر الناجم عن تراجع اللثة.

ما نوع الجراحة المستخدمة لعلاج تراجع اللثة؟



تستخدم الإجراءات الجراحية التالية لعلاج انحسار اللثة:

تحجيم الجيوب المفتوحة وكشط الجذر: خلال هذا الإجراء ، يقوم طبيب الأسنان أو أخصائي اللثة (طبيب اللثة) بطي أنسجة اللثة المصابة ، ويزيل البكتيريا الضارة من الجيوب ، ثم يؤمن أنسجة اللثة بإحكام في مكانها فوق جذر السن ، وبالتالي القضاء الجيوب أو تصغير حجمها.

-التجديد: إذا تم تدمير العظام الداعمة لأسنانك نتيجة لتراجع اللثة ، فقد يوصى بإجراء لتجديد العظام والأنسجة المفقودة. كما هو الحال في تقليل عمق الجيب ، سيقوم طبيب الأسنان بطي أنسجة اللثة للخلف وإزالة البكتيريا سيتم بعد ذلك وضع مادة متجددة ، مثل غشاء أو نسيج تطعيم أو بروتين محفز للأنسجة ، لتشجيع جسمك على تجديد العظام والأنسجة بشكل طبيعي في تلك المنطقة بعد وضع المادة المتجددة في مكانها ، يتم تثبيت أنسجة اللثة على جذر السن أو الأسنان.

-ترقيع الأنسجة الرخوة هناك عدة أنواع من إجراءات تطعيم أنسجة اللثة ، ولكن أكثرها شيوعًا يسمى تطعيم النسيج الضام. في هذا الإجراء ، يتم قطع سديلة من الجلد في سقف فمك ويتم إزالة الأنسجة من أسفل السديلة ، والتي تسمى النسيج الضام تحت الظهارة ، ثم تخيط في أنسجة اللثة المحيطة بالجذر المكشوف.