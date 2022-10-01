اليوم السابع
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لبيان سلامة قواه العقلية..

"جنايات بنها" تودع المتهم بقتل والدته ووالده مستشفى الأمراض النفسية

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:43 م
"جنايات بنها" تودع المتهم بقتل والدته ووالده مستشفى الأمراض النفسية محكمة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قررت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وبحضور محمد الدربالي، رئيس النيابة، حبس المتهم بقتل والدته ووالده وإصابة جدته ونجلة شقيقته في بنها بمحافظة القليوبية، 45 يوما على ذمة التحقيقات، مع إيداعه مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وإرفاق تقرير نهائي بحالته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الواقعة من اللجنة المختصة للعرض على المحكمة، وذلك لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة.
 
كان المتهم ويدعى "شريف ا م"، 36 سنة، موظف، قام بقتل والدته "ن ا ب"، ووالده "ا م ا"، وأصاب جدته "ت ي ب"، ونجلة شقيقته وتدعى "ا ا ت"، على إثر طعنهم عدة طعنات.
 
وتبين للمحكمة من خلال الأوراق أن المتهم سبق إيداعه مستشفى الأمراض العقلية والنفسية "أبو العزايم"، منذ 3 سنوات، وغير معروف سبب إخراجه، فيما أظهر التقرير المبدئي لإحدى المستشفيات أنه يعانى من هلاوس سمعية، بسبب إدمانه للمخدرات.
 
 

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