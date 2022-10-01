"تعليم الدقهلية" تنهى استعدادتها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد

وذكر وكيل تعليم الدقهلية أنه قد تم افتتاح 4 مدارس بإدارات "السنبلاوين- اجا -المنزلة"، وسيتم افتتاح العديد من المدارس فى غضون الأيام القادمة.

وأوضح شعبان أنه أجرى سلسلة من الاجتماعات مع مديرى الإدارات التعليمية، ومديري الإدارات النوعية، وموجهى عموم المواد، والموجهين الأوائل ، وشئون الطلبة والمعنيين بالعملية التعليمية، لوضع سياسة المؤسسة التعليمية، ووضع الضوابط التى تحكم سير العمل والالتزام به مع المتابعة اليومية لتقديم الدعم اللازم وحل المشكلات الطارئة وتذليل العقبات إن وجدت والتأكد من جاهزية المدارس للعام الداسى ، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بإذاعة الأغانى الوطنية فى طابور الصباح قبل الطابور واثناء صعود الطلاب والالتزام بالاحتفالات بالمناسبات الوطنية والدينية فى طابور الصباح.

وشدد وكيل الوزارة على استقبال الطلاب مع أول يوم دراسى بالابتسامة والحلوى وتزيين القاعات بمرحلة رياض الاطفال لإضفاء البهجة والسعادة فى نفوس الطلاب.

ووجه وكيل وزارة تعليم الدقهلية الشكر والتقدير لكل العاملين بتعليم الدقهلية متمنيا للجميع عاما دراسيا سعيدا جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتعليمات معالي الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.