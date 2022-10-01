اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 10:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم الدقهلية" تنهى استعدادتها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد

السبت، 01 أكتوبر 2022 10:05 ص
"تعليم الدقهلية" تنهى استعدادتها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب، مع بداية العام الدراسى 2022/2023 من حيث إنهاء أعمال الصيانة البسيطة، والنظافة ورفع الأعلام على المدارس، وأضاف ناصر أنه قد تم استلام الكتب من مخازن المديرية وتسليمها للإدارات التعليمية، وبلغت نسبة تسليم الكتب 97٪؜  للمراحل التعليمية المختلفة.
 
وذكر وكيل تعليم الدقهلية أنه قد تم افتتاح 4 مدارس بإدارات "السنبلاوين- اجا  -المنزلة"، وسيتم افتتاح العديد من المدارس فى غضون الأيام القادمة.
 
وأوضح شعبان أنه أجرى سلسلة من الاجتماعات مع مديرى الإدارات التعليمية،  ومديري الإدارات النوعية، وموجهى عموم المواد، والموجهين الأوائل ، وشئون الطلبة والمعنيين بالعملية التعليمية،  لوضع سياسة المؤسسة التعليمية، ووضع الضوابط التى تحكم سير العمل والالتزام به مع المتابعة اليومية لتقديم الدعم اللازم وحل المشكلات الطارئة وتذليل العقبات إن وجدت والتأكد من جاهزية المدارس للعام الداسى ، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بإذاعة الأغانى الوطنية فى طابور الصباح قبل الطابور واثناء صعود الطلاب والالتزام بالاحتفالات بالمناسبات الوطنية والدينية فى طابور الصباح.
 
وشدد وكيل الوزارة على استقبال الطلاب مع أول يوم دراسى بالابتسامة والحلوى وتزيين القاعات بمرحلة رياض الاطفال لإضفاء البهجة والسعادة فى نفوس الطلاب.
 
ووجه وكيل وزارة تعليم  الدقهلية الشكر والتقدير لكل العاملين بتعليم الدقهلية متمنيا للجميع عاما دراسيا سعيدا جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتعليمات معالي الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

المدارس

عودة المدارس

انطلاق الدراسة

العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

التعليم

وزارة التعليم

وزير التعليم

المدارس الحكومية

عودة المدارس الابتدائية

عودة المدارس ٢٠٢٢

عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



الموضوعات المتعلقة

انتظام الدراسة بمدارس دمياط فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:41 ص

"البلالين" تزين الفصول لاستقبال الطلاب فى أول يوم مدرسة بأكتوبر.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:38 ص

انطلاق العام الدراسى الجديد وسط أجواء احتفالية.. رضا حجازى يتفقد سير الدراسة بمدارس دمياط ويوجه القيادات بمتابعة المدارس.. التعليم: انتظام الدراسة فى 60 ألف مدرسة غدا الأحد.. وتسليم الكتب للطلاب

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:27 ص

محافظ الغربية يشارك الطلاب زراعة أول شجرة فى المدارس ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:26 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة