اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليمن: مسيّرة حوثية تستهدف مواقع الجيش بين محافظتي لحج والبيضاء

السبت، 01 أكتوبر 2022 02:08 م
اليمن: مسيّرة حوثية تستهدف مواقع الجيش بين محافظتي لحج والبيضاء طائرة مسيّرة
أ ش أ

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استهدفت طائرة حوثية مسيرة، اليوم السبت، عددًا من مواقع قوات العمالقة في جبهة الحد بيافع عند الحدود الإدارية بين محافظتي لحج والبيضاء، جنوب غرب اليمن.

ونقلت قناة (اليمن) الفضائية عن مصدر عسكري في جبهة "الحد" قوله: إن المليشيات الحوثية استهدفت نقطة أمسر الحدودية بقذائف الهاون عبر الطيران المسير إلا أن القذائف لم تنفجر أو تسفر عن وقوع إصابات.

وكان ثلاثة جنود من قوات العمالقة قُتلوا في هجوم شنته مليشيا الحوثي مساء أمس /الجمعة/ بواسطة قذائف صاروخية على ثكنة عسكرية لقوات العمالقة في ذات المديرية، وأصيب جنديان آخران بجروح وصفت بالمتوسطة والخفيفة في الهجوم ذاته، الذي أحدث أضراراً خفيفة في مركبة عسكرية لقوات العمالقة التي ردت بإطلاق النار من الأسلحة المتوسطة على مواقع للحوثيين يرجح أنها مصدر الهجوم.

 


اليمن

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البيضاء



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