اليوم السابع
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السبت، 01 أكتوبر 2022 05:11 ص
أكرم القصاص
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اليابان تحتج على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

السبت، 01 أكتوبر 2022 05:00 ص
اليابان تحتج على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية صواريخ كوريا الشمالية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن طوكيو قدمت احتجاجا لكوريا الشمالية بعد عملية جديدة لإطلاق صواريخ باليستية من قبل بيونغ يانغ.

وقال نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو خلال مؤتمر صحفي، صباح السبت بالتوقيت المحلي، إن الوزارة تعتقد أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين.

وأضاف أن الصاروخين قطعا مسافة ما بين 350 و400 كلم، ووصلا إلى ارتفاع أقصاه 50 كلم.

وأكد أنه "عبر القنوات الدبلوماسية وجهنا احتجاجا إلى كوريا الشمالية بشأن إطلاق الصاروخين".

وأشار إلى أن كوريا الشمالية نفذت 4 عمليات لإطلاق الصواريخ خلال أسبوع واحد لأول مرة، مضيفا أن ذلك "يشكل خطرا على أمن البلاد والمنطقة".


كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

اليابان

توشيرو إينو

جيش اليابان



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